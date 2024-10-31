Китай требует от своих автопроизводителей прекращения инвестирования в ЕС

Министерство торговли Китая на специальной встрече с автопроизводителями настоятельно рекомендовало воздержаться от инвестирования в страны ЕС, которые поддержали повышение пошлин на китайские электрокары

Известно, что на секретной встрече с китайским правительством присутствовали такие крупные компании, как BYD, SAIC и Geely, а также ряд иностранных брендов. Никто из них пока подробно не комментировал данную информацию. Автопроизводителям порекомендовали перенаправить инвестиции в те страны ЕС, которые отказались от введения повышенных тарифов на электромобили из Китая. К ним относятся Германия, Венгрия, Словакия, Словения и Мальта. Десять членов ЕС, включая Францию, Польшу и Италию, поддержали новые тарифы, а другие 12 стран воздержались от голосования.

Новые тарифы на китайские электрокары начали действовать с этой среды. Их размер зависит от степени участия китайского правительства в деятельности автомобильных компаний. Максимальное значение - 35,3% (+10% действующего тарифа на все импортные электрокары), но при этом самый низкая пошлина досталась Tesla - 7,8%.