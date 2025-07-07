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7 июл 2025

Китай ужесточит экспорт «псевдоподержанных» автомобилей

Китай ужесточит экспорт «псевдоподержанных» автомобилей
Автор фото: ru.freepik.com

Китайские власти намерены ограничить экспорт автомобилей, которые официально оформляются как подержанные, но по факту являются новыми (их также называют автомобили с нулевым пробегом). Эта мера может существенно повлиять на поставки машин в Россию, поскольку именно такое оформление транспортных средств позволяет обойти ограничения и пошлины

Согласно опубликованным данным, в прошлом году из 436 тысяч экспортированных подержанных автомобилей 90% были фактически новыми. Такой способ поставки активно используется при экспорте авто в Россию. Все машины, не проходящие через официальных дилеров, оформляются как подержанные. Это позволяет избежать законодательных и налоговых барьеров, поскольку юридически новый владелец в Китае может перепродавать машину как угодно.

Меры, которые готовит Министерство торговли КНР, пока не раскрыты. Однако, речь может идти о необходимости подтверждать статус подержанного авто, в том числе проверкой пробега и технического состояния. Главная цель заключается в повышении прозрачности экспорта и закрытию лазеек для массового вывоза новых машин под видом б/у.

Для российского рынка такие изменения могут привести к росту цен. Особенно это коснется импорта европейских брендов, поставляемых через Китай после ухода с российского рынка. Ввозимые BMW, Mercedes, Volkswagen и Toyota также проходят по документам как подержанные.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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