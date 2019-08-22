Автомобильный портал Motorpage
22 авг 2019

Китай запретит автомобили с ДВС

Китай запретит автомобили с ДВС

В некоторых регионах страны рассматривается возможность запрета автомобилей с ДВС

Как передает Reuters, в опубликованном на сайте Министерства промышленности и информационных технологий документе говорится, что власти сначала проанализируют рыночный спрос и уровень вредных выбросов, а затем рассмотрят возможность введения ограничений на обычные машины. Пока речь идет только о бензиновых автомобилях.

Сообщается, что на данный момент прорабатываются несколько вариантов мер. Среди них может быть поэтапное введение запрета, как в отдельных регионах Китая, так и по всей стране. В последние годы рынок электромобилей в КНР стремительно рос. В 2018 году было продано 1,3 миллиона электрифицированных машин, то есть как чистокровных электрокаров, так и гибридов с поддержкой внешней зарядки. Ожидается, что в 2020 году спрос достигнет 1,5 миллиона штук.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Opel

Опель «стреляет» загадками

22 августа 2019
Hyundai 45 EV concept

Hyundai будет «давить на ретро»

22 августа 2019
Ravon R2

Ravon объявляет «узбекское иго»

22 августа 2019
Volkswagen Muitivan

Автомобили Volkswagen протекают

22 августа 2019

Частый ремонт дорог - власти дают ответ

22 августа 2019
Toyota Land Cruiser 200

Toyota Land Cruiser 200 может покинуть американский рынок

21 августа 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - дорога в облака Автопутешествия
21 августа 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога в облака"
Audi Q8 - на какой крючок вас может подцепить audi q8 2019
Тест драйв
20 августа 2019

Audi Q8
"На какой крючок вас может подцепить Audi Q8"
KIA Cee'd - kia seed sw 2019 вид спереди
Тест драйв
19 августа 2019

KIA Cee'd
"Владельцу KIA Ceed SW не нужно выбирать – грузить по полной или гонять от души. Часть 2"
Mercedes-Benz B-Class - mercedes-benz b-class 2019 …всё должно быть прекрасно
Тест драйв
16 августа 2019

Mercedes-Benz B-Class
"…всё должно быть прекрасно"

Написано новостей:

2 4 0 5 6