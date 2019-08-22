Китай запретит автомобили с ДВС

В некоторых регионах страны рассматривается возможность запрета автомобилей с ДВС

Как передает Reuters, в опубликованном на сайте Министерства промышленности и информационных технологий документе говорится, что власти сначала проанализируют рыночный спрос и уровень вредных выбросов, а затем рассмотрят возможность введения ограничений на обычные машины. Пока речь идет только о бензиновых автомобилях.

Сообщается, что на данный момент прорабатываются несколько вариантов мер. Среди них может быть поэтапное введение запрета, как в отдельных регионах Китая, так и по всей стране. В последние годы рынок электромобилей в КНР стремительно рос. В 2018 году было продано 1,3 миллиона электрифицированных машин, то есть как чистокровных электрокаров, так и гибридов с поддержкой внешней зарядки. Ожидается, что в 2020 году спрос достигнет 1,5 миллиона штук.