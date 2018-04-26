Автомобильный портал Motorpage
26 апр 2018

Китайцы клонировали пикап Mercedes-Benz 6x6

Китайцы клонировали пикап Mercedes-Benz 6x6

Китайский концерн BAIC в 2014 году показал клон «Гелика» и в Mercedes-Benz на это не произнесли ни слова: немцы сотрудничают с BAIC и лишние проблемы им не нужны. Промолчат в Mercedes-Benz и сейчас, когда BAIC выкатил клон шестиколесного пикапа.

Машина называется BJ80 6x6 и видно, что китайцы крайне старательно подошли к вопросу клонирования пикапа Mercedes-Benz 6x6: здесь есть даже узкие стекла в задней части кабины. Естественно, ни о каких портальных мостах, колесах с подкачкой и прочих «фишках» оригинала и речь не идет. В BAIC обошлись лишь силовыми бамперами с интегрированной лебедкой, да защитными дугами и экспедиционным багажником на крыше.

Интересна силовая установка, которую получил китайский клон. Это гибридная силовая установка в состав которой входит 2,3-литровый бензиновый двигатель разработки Saab (китайцы несколько лет назад купили на него права) мощностью 250 л.с. и два электромотора на третьей оси пикапа. Суммарная мощность силовой установки не называется.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi Q5L

Audi Q5 получил удлиненную версию

26 апреля 2018

В России обнаружили опасные колесные диски

26 апреля 2018
Lada Vesta Cross

Седан Lada Vesta Cross: производство стартовало

26 апреля 2018
WEY VV7

В России появится еще одна китайская марка

26 апреля 2018
Renault Duster Dakar

Renault Duster получил в России спецверсию

26 апреля 2018
Hyundai Lafesta

Hyundai Lafesta: встречайте новый фирмернный стиль

26 апреля 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Discovery - специальный репортаж. англия маленькими глотками на land rover discovery Автопутешествия
25 апреля 2018

Land Rover Discovery
"Англия маленькими глотками"
Infiniti QX30 - infiniti qx30 2016 привлекает женщин немецкой точностью и японской харизмой
Тест драйв
23 апреля 2018

Infiniti QX30
"Infiniti QX30 привлекает женщин немецкой точностью и японской харизмой"
Lexus NX - lexus nx 2018 островок спокойствия
Тест драйв
20 апреля 2018

Lexus NX
"Островок спокойствия"
Lada Vesta Cross - lada vesta cross 2018 обещаем всенародную любовь
Тест драйв
17 апреля 2018

Lada Vesta Cross
"Обещаем всенародную любовь"

Написано новостей:

2 1 1 2 0