Китайский концерн BAIC в 2014 году показал клон «Гелика» и в Mercedes-Benz на это не произнесли ни слова: немцы сотрудничают с BAIC и лишние проблемы им не нужны. Промолчат в Mercedes-Benz и сейчас, когда BAIC выкатил клон шестиколесного пикапа.

Машина называется BJ80 6x6 и видно, что китайцы крайне старательно подошли к вопросу клонирования пикапа Mercedes-Benz 6x6: здесь есть даже узкие стекла в задней части кабины. Естественно, ни о каких портальных мостах, колесах с подкачкой и прочих «фишках» оригинала и речь не идет. В BAIC обошлись лишь силовыми бамперами с интегрированной лебедкой, да защитными дугами и экспедиционным багажником на крыше.

Интересна силовая установка, которую получил китайский клон. Это гибридная силовая установка в состав которой входит 2,3-литровый бензиновый двигатель разработки Saab (китайцы несколько лет назад купили на него права) мощностью 250 л.с. и два электромотора на третьей оси пикапа. Суммарная мощность силовой установки не называется.

