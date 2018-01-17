Что делают китайцы на автосалоне в Детройте? Конечно же, вновь обещают технологичный и недорогой автомобиль. Причем компания GAC делает это уже пятый год и даже американцы привыкли к ней.

В этом году GAC привезла на автосалон в Детройт концепт кроссовера, который получил название Enverge. У машины футуристичный дизайн и она больше похожа на купе. Отличительная особенность: отсутствие окон в подъемных дверях «бабочках».

Представители компании говорят, что под капотом скрывается электрическая силовая установка, состоящая из электромотора мощностью 238 л.с. и блока батарей емкостью 71 киловатт-час. В GAC говорят, что до «сотни» Enverge разгоняется за 4,1 секунды, его максимальная скорость равна 160 км/ч, а запас хода составляет почти 600 километров. А еще концепт получил «технологии виртуальной реальности», но на вопросы, что под этим подразумевается китайцы загадочно отмалчиваются.

В GAC говорят, что концепт превратится в серийную модель в конце следующего года, тогда же компания и выйдет на американский рынок. Впрочем, в прошлом году, в GAC обещали начать покорять Америку в 2018-м с кроссоверами суббренда Trumpchi. Шутники связывают отказ из-за того, что название машин созвучно с фамилией нынешнего президента США.