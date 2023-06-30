Китайцы разработали «аммиаковый» двигатель

Альтернативные виды топлива – являются, едва ли, не основной темой исследования ученых и инженеров, которые работают в сфере автомобильной промышленности. Недавно в Китае была представлена еще одна интересная технология

Итак, специалисты компании GAC представили двигатель внутреннего сгорания, который способен работать на аммиаке. Двухлитровый 160-сильный мотор в сравнении с обычными ДВС является на 90 процентов экологичнее.

Перспективы серийного применения таких двигателей GAC пока не озвучила, заявив, что варианты коммерческого использования аммиачных моторов ещё изучаются.