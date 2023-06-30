Автомобильный портал Motorpage
30 июн 2023

Китайцы разработали «аммиаковый» двигатель

Китайцы разработали «аммиаковый» двигатель
Автор фото: фирма-производитель

Альтернативные виды топлива – являются, едва ли, не основной темой исследования ученых и инженеров, которые работают в сфере автомобильной промышленности. Недавно в Китае была представлена еще одна интересная технология

Итак, специалисты компании GAC представили двигатель внутреннего сгорания, который способен работать на аммиаке. Двухлитровый 160-сильный мотор в сравнении с обычными ДВС является на 90 процентов экологичнее.

Перспективы серийного применения таких двигателей GAC пока не озвучила, заявив, что варианты коммерческого использования аммиачных моторов ещё изучаются.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Гернот Дёлльнер

В Audi меняется руководство

30 июня 2023

Флагманский электрокар Porsche – известны подробности

30 июня 2023

В США открылась самая АЗС-рекордсмен

30 июня 2023
Infiniti QX80 (2022)

Infiniti готовится к выпуску четырех новинок

30 июня 2023
Toyota GR86

Toyota GR86 оснастят электромотором

29 июня 2023
Geely Tugella© БелДжи

Белорусские чиновники пересядут на национальные машины

29 июня 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS35 Plus - changan cs35 plus (2019) «золотая середина» Тест драйв
28 июня 2023

Changan CS35 Plus
"«Золотая середина»"
Kaiyi E5 - kaiyi e5 (2023) от перемены букв многое меняется
Тест драйв
23 июня 2023

Kaiyi E5
"От перемены букв многое меняется"
Changan CS55 Plus - changan cs55 plus (2022) «белый и пушистый? или злой и когтистытй?»
Тест драйв
19 июня 2023

Changan CS55 Plus
"«Белый и пушистый? Или злой и когтистытй?»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 2 7 9