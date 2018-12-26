Китайцы скопировали «Крузак»

Toyota Land Cruiser, как много в этом звуке… Автомобиль, имя которого уже стало нарицательным, никому не дает покоя своей славой, особенно китайцам, которые недавно собрались с силами и сделали свой собственный «Крузак»

По правде сказать, не сделали, а взяли и скопировали исходник. Речь идет о внедорожнике Hengtian L4600, который является точной копией Toyota Land Cruiser 200. И если внешне китайский клон хоть немного пытается выделиться отдельными элементами дизайна, то технических отличий нет, потому что автомобиль попросту построен на базе платформы от оригинального внедорожника.

Кстати, по габаритам новинка получилась чуть больше обычного Land Cruiser. Что касается силовой установки, то она будет китайской. Под капотом пропишется 4,6-литровый агрегат Futai Power Co., мощность которого составляет 286 л.с. Не будет ничего удивительного, если окажется, что мотор тоже является копией какого-нибудь легендарного двигателя Toyota.