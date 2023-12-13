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13 дек 2023

Китайская компания Xpeng разрабатывает крупный внедорожник

Китайская компания Xpeng разрабатывает крупный внедорожник
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что китайская компания Xpeng ведет разработку крупного внедорожника, габариты которого будут превышать Cadillac Escalade

Согласно внутренним документам компании, примерные габариты модели составят: длина - 5450 мм., ширина - 2300 мм., а высота - 2050 мм. Это на 68 мм длиннее, на 241 мм шире и на 102 мм выше, чем актуальный Escalade. Производство будет налажено на заводе в Гуанчжоу. Таким образом, новый внедорожник от Xpeng составит конкуренцию недавно дебютировавшим BYD YangWang U8 и Dongfeng M-Hero 917.

На самом деле пока подтвержденной информации о том, какой именно это будет кроссовер нет. Есть небольшая вероятность, что речь также идет о рабочих версиях концепта летающего автомобиля Xpeng AeroHT или концепта 6-колесного минивэна с двухместным отделяющимся дроном. Однако скорее всего, данными концепциями компания в основном привлекает дополнительные инвестиции, нежели стремится серьезно занять в будущем соответствующую нишу.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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