Китайская компания Xpeng разрабатывает крупный внедорожник

Стало известно, что китайская компания Xpeng ведет разработку крупного внедорожника, габариты которого будут превышать Cadillac Escalade

Согласно внутренним документам компании, примерные габариты модели составят: длина - 5450 мм., ширина - 2300 мм., а высота - 2050 мм. Это на 68 мм длиннее, на 241 мм шире и на 102 мм выше, чем актуальный Escalade. Производство будет налажено на заводе в Гуанчжоу. Таким образом, новый внедорожник от Xpeng составит конкуренцию недавно дебютировавшим BYD YangWang U8 и Dongfeng M-Hero 917.

На самом деле пока подтвержденной информации о том, какой именно это будет кроссовер нет. Есть небольшая вероятность, что речь также идет о рабочих версиях концепта летающего автомобиля Xpeng AeroHT или концепта 6-колесного минивэна с двухместным отделяющимся дроном. Однако скорее всего, данными концепциями компания в основном привлекает дополнительные инвестиции, нежели стремится серьезно занять в будущем соответствующую нишу.