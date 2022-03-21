Китайские автомобили стали лучше выдерживать краш-тесты

Китайские автопроизводители любят всегда говорить, мол, наши машины безопасны. Заявления не голословны - все подтверждается краш-тестами, солидной статистикой и т.д. Правда, есть один важный нюанс

Программа китайских краш-тестов гораздо слабее европейских и американских – испытаний меньше, да и регламент не отличается особой строгостью. В результате, часто происходили следующие ситуации - в Китае машина «разбивалась» на пятерку, а в Европе, максимум, на тройку. Правда, в последнее время автопроизводители из поднебесной стали работать над своей репутацией, отправляя машины на иностранные краш-тесты, где современные разработки демонстрировали неплохие результаты.

К примеру, недавно организация ANCAP оценила безопасность кроссовера Haval H6 третьего поколения, который вышел на рынки Австралии и Новой Зеландии весной 2021 года. Автомобиль показал высокие результаты, заполучив все пять звезд сразу. Отметим, что австралийские тесты являются одними из самых жестких. Всего восемь испытаний - это фронтальные удары с 40- и 100-процентным перекрытиями, фронтальный удар с движущимся навстречу барьером, боковой удар и боковой удар о столб, а также оценка кресел, уровня безопасности для пешеходов и работоспособности систем безопасности.