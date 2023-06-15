Китайские автопроизводители хотят закрепиться в России

По заявлениям профильных ведомств, сразу несколько китайских автобрендов ведут переговоры о локализации производства в России.

О данных намерениях российским СМИ заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России, Чжоу Лицюнь. К сожалению, представитель организации не раскрыл никакой конкретики по данному вопросу, ограничившись заявлением, что наблюдается целая тенденция в желании китайских фирм закрепиться в России.

«Начиная с прошлого года в России быстро растет спрос на китайские автомобили и строительную технику. Их доля на рынке выросла с 5% до более 30%. Производители этой автомобильной и строительной техники заинтересованы в локализации производства в России».- цитируют топ-менеджера РИА-Новости