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15 июн 2023

Китайские автопроизводители хотят закрепиться в России

Китайские автопроизводители хотят закрепиться в России
По заявлениям профильных ведомств, сразу несколько китайских автобрендов ведут переговоры о локализации производства в России. 
О данных намерениях российским СМИ заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России, Чжоу Лицюнь. К сожалению, представитель организации не раскрыл никакой конкретики по данному вопросу, ограничившись заявлением, что наблюдается целая тенденция в желании китайских фирм закрепиться в России. 
 
«Начиная с прошлого года в России быстро растет спрос на китайские автомобили и строительную технику. Их доля на рынке выросла с 5% до более 30%. Производители этой автомобильной и строительной техники заинтересованы в локализации производства в России».- цитируют топ-менеджера РИА-Новости

При написании новости использовалась информация:
РИА "Новости"

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