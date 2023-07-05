Китайские бренды захватили половину авторынка в России

На территории России общее количество дилерских центров, которые занимаются продажей автомобилей китайских брендов, приблизилось к 1,5 тысячи шоурумов — это 46% всей официальной дилерской сети страны.

Надо сказать, что активизировались, так называемые, новички. К примеру, за первое полугодие 2023 года очень много центров открыли марки Jetour, Kaiyi и Livan. В то же время лидером по автосалонам по-прежнему остается Chery (включая ее суббренды Omoda и Exeed).

На второй строчке с результатом 151 шоурум разместился Geely, замыкает тройку лидеров Changan с 127 автосалонами.