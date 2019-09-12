Автомобильный портал Motorpage
12 сен 2019

Китайские электрокары стали рекордсменами

Китайские электрокары стали рекордсменами
Автор фото: фирма-производитель

Электрические кроссоверы Aiways U5 совершили путешествие из Китая в Германию. Похоже, что китайский производитель решил продемонстрировать надежность своего продукта

Заметим, что автомобили двигались во Франкфурт, на автосалон. В целом, автомобили проехали 15 022 км от китайского города Сиань до конечной точки. В общей сложности электрокары побывали в 12 государствах: Китае, Казахстане, России, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Бельгии, Франции, Швейцарии, Нидерландах и Германии.

К слову, пробег проводился не ради хайпа- команда инженеров испытывала два предсерийных прототипа электрического кроссовера, которые протестировали в разных климатических зонах и дорожных условиях. Особое внимание уделяли работе силовых агрегатов, батарей, системы распределения энергии и подвески.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla Model S

Tesla будет бить рекорды

12 сентября 2019

Нарушил ПДД с ребенком в машине- заплатишь больше

12 сентября 2019
Volkswagen ID Crozz Concept 2017

Названы сроки появления нового электрокроссовера Volkswagen

11 сентября 2019
Hongqi S9 concept 2019

Автомобиль быстрее Bugatti Chiron - теперь такой есть

11 сентября 2019

Nissan пошутил над Франкфуртским автосалоном

11 сентября 2019
Byton M-Byte 2019

Кроссовер с гигантской приборкой стал серийным автомобилем

11 сентября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus LC - lexus lc 500 2018 дьявольский дуализм Тест драйв
11 сентября 2019

Lexus LC
"Lexus LC 500: Дьявольский дуализм"
Skoda Superb - skoda superb combi 2016 неоднозначная практичность
Тест драйв
10 сентября 2019

Skoda Superb
"Неоднозначная практичность"
Bentley Continental GT - прижились ли технологии porsche в шасси bentley continental gt 2018
Тест драйв
09 сентября 2019

Bentley Continental GT
"Прижились ли технологии Porsche в шасси Bentley Continental GT?"
BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover - сравнительный тест. если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» bmw x7, брутальный lexus lx и «аристократ» range rover
Сравнительный тест
06 сентября 2019

BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover
"Если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» BMW X7, брутальный Lexus LX и «аристократ» Range Rover"

Написано новостей:

2 4 2 0 1