Китайские электрокары стали рекордсменами

Электрические кроссоверы Aiways U5 совершили путешествие из Китая в Германию. Похоже, что китайский производитель решил продемонстрировать надежность своего продукта

Заметим, что автомобили двигались во Франкфурт, на автосалон. В целом, автомобили проехали 15 022 км от китайского города Сиань до конечной точки. В общей сложности электрокары побывали в 12 государствах: Китае, Казахстане, России, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Бельгии, Франции, Швейцарии, Нидерландах и Германии.

К слову, пробег проводился не ради хайпа- команда инженеров испытывала два предсерийных прототипа электрического кроссовера, которые протестировали в разных климатических зонах и дорожных условиях. Особое внимание уделяли работе силовых агрегатов, батарей, системы распределения энергии и подвески.