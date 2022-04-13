Китайский автопроизводитель машин для партии представил флагманский внедорожник

Премиальный бренд концерна FAW – компания Hongqi показала свой флагманский внедорожник с индексом LS7. Новинку уже назвали одним из самых крупных автомобилей марки среди общедоступных моделей.

При своей длине в 5695 миллиметров Hongqi LS7 переигрывает и Bentley Bentayga, и Rolls-Royce Cullinan. Даже наш отечественный Aurus Kommendant, который выглядит массивным и, пожалуй, величественным внедорожником несколько теряется на фоне Hongqi LS7, ибо банально меньше (5380 миллиметров). Надо сказать, что в облике китайского флагмана дизайнеры переплели современный стиль с ретро-мотивами. К примеру, нарочито винтажными выполнены рулевое колесо с полукруглым ободом звукового сигнала и аналоговые часы.

Что касается технических характеристик, то Hongqi LS7 можно действительно назвать внедорожником, так как автомобиль является рамным. Пока для внедорожника заявлен только один мотор — это 4,0-литровый V8, развивающий 360 л.с. и 550 Нм, способный разогнать новинку до максимальных 200 км/ч.