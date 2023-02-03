Китайский автопром захватил Россию

Эксперты подсчитали, что в 2022 году число дилерских центров китайских брендов превысило одну тысячу шоурумов

Тысяча - это много или мало? В данном случае это большое число. Стоит учесть еще один важный факт - всего в России действуют около трех тысяч дилерских центров, то есть китайские салоны занимают треть рынка.

«Общее количество шоурумов марок из Поднебесной впервые перевалило за тысячу и составило 1041 точку. Лидером по числу открытых салонов стала марка Omoda (108 салонов), а по среднему количеству продаж за год с одного ДЦ лучшим по-прежнему остаётся бренд Haval (285 автомобилей)», — говорится в аналитике.