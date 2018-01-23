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23 янв 2018

Китайский Borgward BX7 в России: первые подробности

Китайский Borgward BX7 в России: первые подробности
Автор фото: фирма-производитель

Вообще-то марка Borgward немецкая, но возродили ее после банкротства компании в начале 60-х прошлого столетия, на китайские деньги. Инвестором выступил концерн BAIC, а сами машины пока собирают в Поднебесной на мощностях Foton Motors.

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) выданное российскому отделению Foton на кроссовер BX7, который занимает флагманскую позицию. У нас машина будет продаваться с двумя вариантами 2-литрового турбодвигателя мощностью 201 и 224 л.с. Коробка передач — безальтернативный 6-ступенчатый «автомат» Aisin. У нас машина будет представлена в пяти- и семиместном вариантах.

В самом Borgward свои кроссоверы позиционируют в качестве доступной альтернативы премиальным моделям, в первую очередь указывая Audi Q5 со схожим дизайном и даже размерами (длина BX7 равна 4715 мм). Машину, которая прошла сертификацию сложно назвать «нафаршированной». Здесь всего две подушки безопасности, кондиционер 17- или 18-дюймовые легкосплавные колеса, электростеклоподъемники и зеркала с электроприводом.

Прошлой осенью озвучивались планы продаж Borgward в России на ближайшее время. В этом году марка рассчитывает продать 200-250 автомобилей, а уже затем выйти на «рыночные показатели». Возможно, компания расширит модельный ряд, но с ценой более миллиона ей будет сложно конкурировать с устоявшимися лидерами в сегменте кроссоверов.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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