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12 авг 2021

Китайский холдинг Great Wall выкупит у Mercedes закрытое предприятие

Китайский холдинг Great Wall выкупит у Mercedes закрытое предприятие

Китайский автомобильный концерн желает усилить свое присутствие на рынках Латинской Америки. Новый завод должен этому поспособствовать.

Речь идет о немецком заводе в бразильском городе Ирасемаполис. На нем некоторое время производили седан Mercedes-Benz C-Class и кроссовер GLA, однако, через несколько лет предприятие решено было закрыть.

Что касается самой сделки, то она оценивается в триста миллионов долларов. Интересный факт – средства на покрытие всех расходов были взяты из ресурсных фондов другого бизнес-проекта – строительства завода Great Wall в Индии. По геополитическим причинам этот проект уже «буксует» который год, так как индийские власти не дают «зеленый свет» китайским инвесторам.

При написании новости использовалась информация:
drom

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