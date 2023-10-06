Китайский электрический седан HiPhi Z получил “бюджетную” версию

Компания Human Horizons представила “бюджетную” версию электрического седана HiPhi Z с немного урезанным оснащением и меньшей емкостью аккумулятора. Стоимость начинается от 500 000 юаней (примерно 6 809 000 рублей)

Дебют HiPhi Z на родине состоялся в 2022 году, а летом текущего года начались продажи в Европе. Поскольку стартовая цена на момент запуска начиналась от 610 000 юаней (примерно 8 307 000 рублей), автомобиль не обрел большой популярности ни на родине, ни за границей. В связи с этим, компания решила упростить электромобиль, представив комплектацию City Version. Визуально она отличается отсутствием дополнительного блока светодиодных фар на переднем и заднем бамперах. На их месте установлена черная глянцевая вставка. В салоне изменений нет. Габариты HiPhi Z составляют: 5036/2018/1539 мм., а колесная база - 3150 мм. Автомобиль штатно “обут” в 22-дюймовые колесные диски.

Что касается технических характеристик, то HiPhi Z City Version по-прежнему оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 672 л.с. и 820 Нм крутящего момента. Автомобиль получил батарею емкостью 90 кВт*ч. Запас хода - 535 км. Отметим, что стандартная версия комплектуется батареей на 120 кВт*ч, которая позволяет преодолеть до 705 км (по циклу CLTC).