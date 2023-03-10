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10 мар 2023

Классические автомобили стали хорошим средством для инвестиций

Классические автомобили стали хорошим средством для инвестиций

Нам отовсюду говорят о том, что деньги должны работать, проще говоря - их необходимо инвестировать. Способов здесь миллион - от ценных бумаг до недвижимости, впрочем, есть и необычные альтернативы, например, классические автомобили

Интересный факт - в прошлом году классические автомобили стали самой выгодной инвестицией. Такие машины дорожают сильнее других объектов коллекционирования. За 12 месяцев цены выросли на 25 процентов, за 10 лет — на 185. При долгосрочных вложениях лучшую динамику показывают лишь коллекционные виски.

Как сообщают европейские эксперты, старинные машины растут в цене гораздо быстрее бриллиантов, предметов искусства и антиквариата - мебели и других вещей.

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