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9 ноя 2018

Когда иномарки плачут

Когда иномарки плачут

Минпромторг разработал поправки к постановлению правительства, требующие углубить локализацию продукции автопрома. Предполагается  использовать российскую лакокрасочную и шинную продукцию

Согласно постановлению, с 2020 года предполагается использовать не менее 30% российских лакокрасочных материалов при окрашивании легковых автомобилей. Та же ситуация касается и шин - предполагается использование шины, произведенные только в странах ЕАЭС. К слову, последний пункт не должен вызвать проблем у автопроизводителей. По словам главы «Nokian Tyres Россия» Андрея Пантюхова, нынешние объёмы производства покрышек в РФ способны удовлетворить спрос местных автоконцернов.

С лакокрасочными материалами ситуация обстоит несколько иным образом — российская промышленность не выпускает эту продукцию на уровне, необходимом для автопрома. Доля импорта в лакокрасочных покрытиях для легковых автомобилей составляет 70%. Кроме того сами автопроизводители не готовы переходить на отечественные комплектующие. Так, например, представители Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» заявили об использовании импортных красок и лаков. Причем компания обладает лакокрасочным заводом в Павловском посаде, однако по каким -то причинам не использует данную продукцию.

К слову, новые требования еще предстоит обсудить сегодня в ходе совещания в Минпромторге. Напомним, что еще в начале августа стало известно о планах Минпромторга перевести российские автомобильные предприятия на алюминий отечественного производства.  Поставщиком алюминия должна была стать компания "Русал". Мотивацией подобного решения были названы санкции, от которых пострадал алюминиевый концерн.

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