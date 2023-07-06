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6 июл 2023

Когда на «Гранты» вернется система ABS?

Когда на «Гранты» вернется система ABS?

Раскрыт срок возвращения ABS на Lada Granta. По данным инсайдеров это случится уже первого августа.

По-прежнему неизвестно происхождение узла, хотя в конце июня сообщалось, что с конвейера сошли несколько экземпляров Lada Granta с российской системой Lada Pegas Kesens. Ее выпускает научно-производственное предприятие «Итэлма» на предприятии «Пегас» в Костроме, но собираются блоки из китайских комплектующих. 

До кризиса с комплектующими на автомобили устанавливалась немецкая электроника Bosch. Однако теперь эти компоненты не доступны.

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