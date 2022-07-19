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19 июл 2022

Когда на рынке появится упрощенная Niva Bronto?

Когда на рынке появится упрощенная Niva Bronto?
Автор фото: фирма-производитель

«Хардкорный» внедорожник всегда пользовался спросом у россиян, отчасти из-за того, что все установленное оборудование (лебедки и.т.д) было зарегистрировано в ПТС, что обеспечивало легкую замену на другие аналоги.

На данный момент на конвейере стоит обычная трехдверная «Нива», которую выпускают в упрощенной модификации  - без ABS, подушки безопасности и двигателем, который адаптирован под экологический стандарт «Евро-2». Сборка же Bronto осуществляется не на главном конвейере АвтоВАЗа, а на дочернем предприятии ВИС-Авто.

Официально объявлено, что упрощенная Niva Bronto собрана сейчас в одном экземпляре, который направлен на сертификационные испытания – они будут завершены в начале сентября, а это значит, что серийную сборку запустят не раньше середины вышеуказанного месяца.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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