Когда родстер «Крым» станет серийным?

Руководитель проекта родстер «Крым» Дмитрий Онищенко рассказал о сроках появления серийной версии автомобиля.

Изначально предполагалось, что серийный запуск отечественного родстера должен был состояться уже в этом году. К сожалению, по неуказанным обстоятельствам, этого не случилось – прототипы по-прежнему находятся в стадии доработки. Кроме того, организаторам проекта необходимо наладить прочные связи с АвтоВАЗом, так как «Крым» построен на узлах и агрегатах Lada Kalina и Lada Granta. К слову, от объема помощи концерна напрямую будет зависеть и стоимость конечного продукта.

Пока ориентировочная дата старта мелкосерийного производства назначена на весну 2023 года.