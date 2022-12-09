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9 дек 2022

Когда родстер «Крым» станет серийным?

Когда родстер «Крым» станет серийным?

Руководитель проекта родстер «Крым» Дмитрий Онищенко рассказал о сроках появления серийной версии автомобиля.

Изначально предполагалось, что серийный запуск отечественного родстера должен был состояться уже в этом году. К сожалению, по неуказанным обстоятельствам, этого не случилось – прототипы по-прежнему находятся в стадии доработки. Кроме того, организаторам проекта необходимо наладить прочные связи с АвтоВАЗом, так как «Крым» построен на узлах и агрегатах Lada Kalina и Lada Granta. К слову, от объема помощи концерна напрямую будет зависеть и стоимость конечного продукта.

Пока ориентировочная дата старта мелкосерийного производства назначена на весну 2023 года.

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