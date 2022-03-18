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18 мар 2022

Когда стоит открывать велосипедный сезон?

Когда стоит открывать велосипедный сезон?

Есть некоторые личности, которые ездят на велосипедах круглый год, однако формально есть границы – с середины весны и до первых холодов.  К слову, с погодой уже начинает везти, однако в ГИБДД, например, просят не спешить седлать „педальных коней“

Госавтоинспекция Москвы рекомендовала любителям велотранспорта и средств индивидуальной мобильности не торопиться выезжать на улично-дорожную сеть города, так как метеоусловия остаются неустойчивыми. «Отдельно обращаемся к родителям юных участников движения — старайтесь также не допускать передвижения детей на самокатах до устоявшихся плюсовых температур, на пешеходном покрытии все еще сохраняется гололедица, а плотная зимняя одежда создает трудности в передвижении ребенка и не обеспечивает ему должный обзор» - заявили представители ведомства в социальных сетях.

Интересно, но среди велосипедистов есть много нарушителей ПДД. Инспекторы ГИБДД заявляют, что самое популярное  нарушение правил – неправильный проезд пешеходного перехода. Велосипедисты должны идти по нему пешком, ведя велосипеды рядом. Правда, этим правилом любят пренебрегать.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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