Когда водители смогут ездить без документов?

МВД и Минцифры планируют расширить функционал приложения "Госуслуги Авто", где автолюбители смогут хранить все необходимые документы и предъявлять их при помощи QR-кодов

На сегодняшний день, в качестве эксперимента, автовладельцы могут загрузить в приложение СТС и полис страхования. По требованию сотрудников ГИБДД они могут предъявлять специальный QR-код, вместо обычных бумаг, считав который инспектор получит доступ ко всей информации. В то же время обычный СТС пока что должен быть у водителя с собой- в ПДД еще нет поправок, которые официально закрепили бы статус электронных документов.

Эксперимент с электронным СТС длится с 1 сентября 2021 года и изначально должен был завершиться 1 декабря 2021-го, однако его признали успешным и продлили на бессрочной основе. Следующим шагом станет внедрение электронных водительских удостоверений. Сообщается, что сейчас ведется большая работа по данному вопросу - в конце осени текущего года новый функционал уже будет запущен в тестовом режиме.