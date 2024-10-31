Комитет Госдумы одобрил увеличение срока ремонта по ОСАГО до 45 дней

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, согласно которому максимальные сроки ремонта по ОСАГО увеличиваются с 30 до 45 дней

Авторы инициативы, сенаторы Андрей Кутеповый и Валерий Васильев, обосновали изменение сроков несвоевременной поставкой комплектующих и запчастей для ремонта автомобиля. Действующий санкционный режим влияет на логистические цепочки, что увеличивает время ремонта машины. Напомним, что страховым компаниям приходиться выплачивать автовладельцам неустойку за каждый день ремонта сверх установленного срока в 30 дней.

Отмечается, что правительство поддержало инициативу еще в июле 2024 года. Ко второму чтению законопроекта будут прописаны конкретные условия, по которым страховщики могли бы увеличить срок ремонта автомобиля до 45 дней.