Автомобильный портал Motorpage
13 ноя 2024

Комитет Госдумы одобрил выделение средств на разработку национальной автомобильной платформы

Комитет Госдумы одобрил выделение средств на разработку национальной автомобильной платформы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку к федеральному бюджету, согласно которой было выделено почти 87,8 млрд рублей для разработки новой отечественной автомобильной платформы. Разработкой проекта займется институт НАМИ

Всю сумму раздробят на ежегодные субсидии. В 2025 и 2026 годах выделят по 25,6 млрд рублей, а в 2027 году - оставшиеся 36,6 млрд рублей. По опубликованным данным, средства будут перенаправлены из резерва бюджета на мероприятия, входящие в состав нацпроектов.

На отечественной платформе будут конструировать автомобили разных сегментов: гольф-класса, среднего и бизнес класса. Акцент планируется сделать на последовательные гибриды и электромобили.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche Taycan 4 (2025)

Семейство Porsche Taycan обзавелось обновленными версиями 4 и GTS

13 ноября 2024
BYD Leopard 8 (2025)

Представлен новый внедорожник Leopard 8 от BYD

13 ноября 2024

Поставки японских автомобилей в Россию почти достигли прошлогодних показателей

13 ноября 2024

Россияне стали меньше покупать новые автомобили

13 ноября 2024

Jaguar готовит концепт кар, который знаменует переход бренда в новую эру

12 ноября 2024

Электромобили Volkswagen переходят на китайскую платформу

12 ноября 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Belgee X50 - belgee x50 (2023) новая жизнь бестселлера Тест драйв
13 ноября 2024

Belgee X50
"Новая жизнь бестселлера"
Lada Vesta - lada vesta se (2025) умножение к лучшему
Тест драйв
11 ноября 2024

Lada Vesta
"Умножение к лучшему"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"
Jetour X50 - jetour x50 (2025) новинки jetour для россии
Тест драйв
05 ноября 2024

Jetour X50
"Новинки Jetour для России"

Написано новостей:

3 5 3 0 8