Комитет Госдумы одобрил выделение средств на разработку национальной автомобильной платформы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку к федеральному бюджету, согласно которой было выделено почти 87,8 млрд рублей для разработки новой отечественной автомобильной платформы. Разработкой проекта займется институт НАМИ

Всю сумму раздробят на ежегодные субсидии. В 2025 и 2026 годах выделят по 25,6 млрд рублей, а в 2027 году - оставшиеся 36,6 млрд рублей. По опубликованным данным, средства будут перенаправлены из резерва бюджета на мероприятия, входящие в состав нацпроектов.

На отечественной платформе будут конструировать автомобили разных сегментов: гольф-класса, среднего и бизнес класса. Акцент планируется сделать на последовательные гибриды и электромобили.