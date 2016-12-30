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30 дек 2016

Компании Takata грозит штраф в 1 млрд долларов

Компании Takata грозит штраф в 1 млрд долларов
Автор фото: фликр.ком

Американское издание «The Wall Street Journal» со ссылкой на собственные источники сообщает, что японская компания Takata, специализирующаяся на производстве различных автокомплектующих, близка к достижению соглашения с Министерством юстиции США по вопросу урегулирования скандала с взрывоопасными подушками безопасности.

По словам собеседников издания, власти США обвиняют японскую компанию в нарушении при проведении отзыва своей продукции на территории страны, в частности, обвинитель полагает, что Takata намеренно вводила в заблуждение конечных потребителей, а также скрывала информацию о дефектах своих подушек безопасности. Кроме того, отягчающим обстоятельством является тот факт, что компания фальсифицировала результаты тестирования эйрбэгов.

Напомним, что из-за использования чрезмерно сильного агента – нитрата аммония – в пиропатроне газогенератора подушки безопасности, при активации корпус газогенератора разрывает взрывом пиропатрона, а металлические осколки, буквально, «выстреливают» в салон. На данный момент из-за этого дефекта погибло не менее 16 человек, 11-ть из которых – в США.

В одних только США крупные автопроизводители были вынуждены отозвать для замены или ремонта смертельно опасных подушек безопасности около 42 млн автомобилей. По всему миру это число значительно больше. При этом, компании продолжают объявлять о все новых и новых отзывах.

Сообщается, что сейчас руководство японской компании готово признать ряд обвинений и выплатить штраф в размере 1 млрд долларов. Однако, ввиду крупной суммы штрафа, Минюст разрешил Takata выплачивать его частями на протяжении нескольких лет. Но, несмотря на это, многие эксперты полагают, что, в конечном счете, компания будет вынуждена признать себя банкротом из-за огромных финансовых потерь.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоВести, The Wall Street Journal, Коммерсантъ

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