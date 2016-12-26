Американское издание «Automotive News» со ссылкой на собственные источники сообщает о грядущем крупномасштабном отзыве автомобилей по всему миру из-за дефектных ремней безопасности компании Autoliv.

Собеседники издания, пожелавшие остаться неназванными, рассказали журналистам, что недавно в Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) поступило два письма от одного из самых крупных производителей и поставщиков автомобильных комплектующих – шведско-американской компании Autoliv.

В первом письме рассказывается о проблеме газогенератора преднатяжителя ремня безопасности. Как выяснили специалисты компании в ходе внутренней проверки, при определенных условиях этот модуль может сработать чрезмерно сильно, разорвать крепления и, буквально, «выстрелить» крупными осколками в салон автомобиля, что чревато серьезными травмами для пассажиров. По предварительным подсчетам, дефектными преднатяжителями, произведенными в период с 10 апреля по 15 октября текущего года, могут быть оснащены около 267 тысяч автомобилей.

Во втором письме речь снова идет о газогенераторах, которые использовались как в конструкции преднатяжителей, так и в конструкции подушек безопасности. В отличие от предыдущих, эти модули имеют высокую вероятность не сработать вообще. Как указывается в официальном сообщении, такие газогенераторы могут установлены, приблизительно, на 114 тысяч автомобилей.

Таким образом, в общей сложности под действие двух сервисных кампаний попадут около 381 тысяч автомобилей, большая часть из которых будет отозвана с североамериканского авторынка.

На данный момент, точно количество автомобилей и список конкретных моделей пока не публикуется – Autoliv уведомила всех потенциально вовлеченных в эту сервисную кампанию автопроизводителей с целью составить эти списки и начать отзыв.