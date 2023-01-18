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18 янв 2023

Компания BYD готовится выпустить электрокар с необычным дизайном

Компания BYD готовится выпустить электрокар с необычным дизайном
Концерн BYD Auto планирует выпустить субкомпактный электромобиль (класс A по европейской классификации).
Длина автомобиля лишь немногим превышает отметку в три с половиной метра. Точные габариты новинки следующие - длина, ширина и высота автомобиля составляют 3780, 1715 и 1540 мм соответственно, колесная база — 2500 мм.  Как можно понять из заголовка – у машины очень интересный дизайн. В глаза бросаются выштамповки с острыми углами и множество ломаных линий. 
 
BYD Seagull оснастят электромотором отдачей 55 кВт (75 лошадиных сил). Другие характеристики – емкость аккумулятора, и.т.д. не уточняются.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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