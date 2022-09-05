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5 сен 2022

Компания Citroen и Polestar смогли разобраться в логотипах

Компания Citroen и Polestar смогли разобраться в логотипах

Пять лет назад автомобильный мир всколыхнула одна интересная ситуация - компания Polestar вступила в судебные тяжбы с Citroen. Предметом спора стал… логотип!

Да, французская эмблема в виде двух шевронов знакома всем. Проблема в том, что китайская компания Polestar  сделала похожий знак, где тоже используются шевроны, пусть и в другой форме. Это, как раз, и не понравилось французам.

В 2020 году суд во Франции отклонил иск о плагиате дизайна эмблемы, заявив, что сходство незначительное. Но в то же время Citroen выиграла пункт о нарушении исключительных прав на «шевроны». В результате Polestar пришлось выплатить 150 тысяч евро компенсации, кроме того, фирма не смогла официально начать свою деятельность на французском рынке.

Буквально на днях стало известно, что стороны достигли мирового соглашения, в рамках которого китайцы получили одобрение на торговлю автомобилями Polestar во Франции.  Условия, на которых было заключено соглашение, не уточняются.
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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