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9 авг 2024

Компания Human Horizons, выпускающая электрокары HiPhi, начала процедуру банкротства

Компания Human Horizons, выпускающая электрокары HiPhi, начала процедуру банкротства
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что китайская компания Human Horizons, дочкой которой является бренд электрокаров HiPhi, подала заявление на банкротство

О серьезных финансовых трудностях автопроизводителя стало известно еще пол года назад. Тогда компания приняла решение полностью остановить выпуск автомобилей. Однако это не помогло. Более того, не оказало значительное влияние и сотрудничество с партнерами из Саудовской Аравии и компанией iAuto, которая пообещала инвестиции в размере миллиарда долларов.

Будущее Human Horizons, включая бренд HiPhi, пока остается туманным. Есть вероятность, что в итоге активы компании приобретет концерн FAW, в связи с чем концерн организовал полное проверку компании. С другой стороны, остается небольшой шанс, что спасательный механизм под надзором суда позволит максимально сократить затраты на рекстуризацию бизнеса и оставить компанию на плаву.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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