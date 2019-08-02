Компания из России построит электрокар за 1,5 миллиона рублей

Представители российской компании «Монарх», которая намерена запустить в серию целую линейку электромобилей, провели онлайн-конференцию и раскрыли некоторые детали проекта. Заявлены шесть типов кузовов, пробег без подзарядки более 500 километров

На представленных в рамках онлайн-конференции рендерах изображен электрический хэтчбек «Монарх». Многие люди уже высказались, что стилистика автомобиля является заимствованной: задняя часть кузова практически полностью повторяет Bugatti La Voiture Noire. Что касается технической части, то представители фирмы заявляют о разработке собственной масштабируемой платформы, моторов и батарей различной мощности и емкости.

Правда, сам по себе проект вызывает множество вопросов, так как в числе партнеров указаны компании и лица, которые никакого отношения к нему не имеют. Так, причастность к проекту опровергла гонконгская Sino International Cooperation Limited. Кроме того, «Монарх» объявил о сотрудничестве с корейской World Team Success (WTS), которая на деле оказалась МЛМ-компанией, занимающейся сбором инвестиций.