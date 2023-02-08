Компания Mini остояла свою честь

Китайская компания Beijing Astech Technology планировала выпустить для местного рынка небольшой электрокар с экстерьером в ретростиле. Внешность новинки, которую фирма решила запатентовать, практически полностью копировала облик классической трёхдверки Mini.

Немецкий концерн BMW (которому и принадлежит Mini) сразу отреагировал на это событие и обратился в регулирующие органы Китая с требованием признать все патенты недействительными. Удивительно, но Государственное ведомство интеллектуальной собственности КНР встало на сторону иностранцев и удовлетворило все иски в полном объеме.

К слову, мода на ретро-дизайн охватила китайский автопром еще в прошлом году. Тогда, например, Great Wall представил Ora Punk Cat - аллюзию на классический Volkswagen Beetle.