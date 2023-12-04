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4 дек 2023

Компания NIO расширяет строительство станций по замене аккумуляторов в Европе

Компания NIO расширяет строительство станций по замене аккумуляторов в Европе
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что компания NIO построила 30-ю станцию по замене аккумуляторов на электромобилях. Всего в мире на данный момент функционирует 2217 таких станций. Два других автогиганта Geely и Changan подписали с NIO партнерское соглашению о создании электромобилей с технологией замены батарей

Данная технология позволяет достаточно быстро заменить разряженную батарею у автомобиля в специально оборудованной станции. Владельцу достаточно только заехать на платформу, и устройство самостоятельно произведет замену разряженного блока на полностью заряженный. На данный момент такие станции располагаются на самых популярных маршрутах в Европе, включая путь между Амстердамом и Мюнхеном, Гамбургом и Осло, а также Мальме и Стокгольмом.

NIO намерена активно вкладываться в развитие данной инфраструктуры в Европе. Перспективы в данном направлении видят Geely и Changan, которые намерены использовать данную технологию не только для частных, но и для коммерческих автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
autoweek

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