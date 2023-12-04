Стало известно, что компания NIO построила 30-ю станцию по замене аккумуляторов на электромобилях. Всего в мире на данный момент функционирует 2217 таких станций. Два других автогиганта Geely и Changan подписали с NIO партнерское соглашению о создании электромобилей с технологией замены батарей

Данная технология позволяет достаточно быстро заменить разряженную батарею у автомобиля в специально оборудованной станции. Владельцу достаточно только заехать на платформу, и устройство самостоятельно произведет замену разряженного блока на полностью заряженный. На данный момент такие станции располагаются на самых популярных маршрутах в Европе, включая путь между Амстердамом и Мюнхеном, Гамбургом и Осло, а также Мальме и Стокгольмом.

NIO намерена активно вкладываться в развитие данной инфраструктуры в Европе. Перспективы в данном направлении видят Geely и Changan, которые намерены использовать данную технологию не только для частных, но и для коммерческих автомобилей.