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6 авг 2019

Компания Rezvani выпустит танк

Компания Rezvani выпустит танк
Автор фото: фирма-производитель

Американская компания Rezvani опубликовала тизер обновленного внедорожника под названием Tank. Автомобиль получит двигатель, мощность которого превысит 1000 лошадиных сил.

В основу  нового внедорожника ляжет небезызвестный Jeep Wrangler, а в качестве силовой установки выступит 6,2-литровый компрессорный мотор от экстремального купе Dodge Challenger SRT Demon, который в заводской версии развивает 850 лошадиных сил. При этом специалисты Rezvani форсируют мотор, после чего агрегат станет мощнее 1000 сил.

А в дизайне откровений ждать не стоит, он останется практически идентичным предшественнику, однако, некоторые новые штрихи все же появятся, например, измененная линия крыши, другие крылья и капот более сложной формы. Плюс ко всему у нового Rezvani Tank, как и прежде, будет военная бронированная версия Military Edition. Как отметили разработчики, в перечень систем войдет функция защиты от электромагнитного оружия.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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