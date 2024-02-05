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5 фев 2024

Компания Wuling показала как будет выглядеть универсал Starlight

Компания Wuling показала как будет выглядеть универсал Starlight
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Wuling поделилась изображениями гибридного Starlight в кузове универсал

Дизайн универсала во многом повторяет стилистику седана, который дебютировал в прошлом году. У них одинаково оформлена решетка радиатора и светодиодная оптика. При этом концепт позиционируется как кросс-версия, поэтому на крыше мы видим дополнительный бокс для багажа. Немного из всей стилистики выбиваются 5-спицевые колесные диски, дизайн которых пришел напрямую из 90-х.

Данная версия по плану, также должна приводиться в движение гибридной силовой установкой. Это 1,5-литровый турбомотор мощностью 106 л.с. и один электродвигатель на 177 л.с. Заявленный запас хода на электротяге - в диапазоне от 50 до 105 км. В гибридном режиме автомобиль сможет проехать до 1100 км.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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