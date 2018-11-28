Автомобильный портал Motorpage
28 ноя 2018

Компания ZF представила внешнюю подушку безопасности

Компания ZF представила внешнюю подушку безопасности

На открывшемся в Германии форуме Airbag 2018 немецкая компания ZF представила новую концепцию безопасности пассажиров

Собственно, компания показала обычную подушку безопасности, которая срабатывает снаружи автомобиля и закрывает зону дверей, за мгновение до бокового удара. Её цель - послужить дополнительной зоной смятия в случае аварии. Испытания показали - помимо того, что подобная технология не только защищает кузов при столкновении, но и снижает тяжесть травмирования пассажиров транспортного средства на 40%.  Кстати, что-то подобное уже устанавливает компания Volvo, правда там подушки закрывают стекло,  защищая сбитого пешехода от жёсткого удара.

Помимо  подушек безопасности ZF рассказала и о концепции защиты в будущем. В особенности, это касается беспилотных автомобилей. Руководитель отдела технологий пассивной безопасности ZF Майкл Бюхснер заявил, что в беспилотных автомобилях  человек может занимать разные положения и даже повернуть кресло внутрь салона, а значит удерживающие системы, должны быть спроектированы таким образом, чтобы защитить человека, несмотря на то, в каком положении он находится. Наиболее логичным является интеграция систем безопасности в само кресло водителя и пассажиров.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Авторамблер

Комментарии к новости

Последние новости

...

Полисы ОСАГО будут проверяться камерами

28 ноября 2018
Mazda 3 2019

Mazda 3 представлена официально

28 ноября 2018

Госдума хочет смягчить наказание для убегающих с места ДТП

28 ноября 2018

У Tesla появилась очередная угроза

28 ноября 2018

Tesla проиграла американскому стартапу в выпуске пикапов

28 ноября 2018

Mercedes-Benz разрабатывает собственный язык общения

28 ноября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H2 - haval h2 2014 заманивает в премиальную ловушку Тест драйв
26 ноября 2018

Haval H2
"Haval H2 заманивает в премиальную ловушку"
Suzuki SX4 - suzuki sx4 2016 восточная мудрость, помноженная на спортивные ценности
Тест драйв
23 ноября 2018

Suzuki SX4
"Suzuki SX4: восточная мудрость, помноженная на спортивные ценности"
Ford Mondeo, Toyota Camry - сравнительный тест ford mondeo 2015 и toyota camry 2018: в поисках водительского счастья
Сравнительный тест
21 ноября 2018

Ford Mondeo, Toyota Camry
"В поисках водительского счастья: Toyota Camry или Ford Mondeo?"
Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace - кошачья порода
Автопутешествия
20 ноября 2018

Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace
"Кошачья порода"

Написано новостей:

2 2 2 7 6