Компания ZF представила внешнюю подушку безопасности

На открывшемся в Германии форуме Airbag 2018 немецкая компания ZF представила новую концепцию безопасности пассажиров

Собственно, компания показала обычную подушку безопасности, которая срабатывает снаружи автомобиля и закрывает зону дверей, за мгновение до бокового удара. Её цель - послужить дополнительной зоной смятия в случае аварии. Испытания показали - помимо того, что подобная технология не только защищает кузов при столкновении, но и снижает тяжесть травмирования пассажиров транспортного средства на 40%. Кстати, что-то подобное уже устанавливает компания Volvo, правда там подушки закрывают стекло, защищая сбитого пешехода от жёсткого удара.

Помимо подушек безопасности ZF рассказала и о концепции защиты в будущем. В особенности, это касается беспилотных автомобилей. Руководитель отдела технологий пассивной безопасности ZF Майкл Бюхснер заявил, что в беспилотных автомобилях человек может занимать разные положения и даже повернуть кресло внутрь салона, а значит удерживающие системы, должны быть спроектированы таким образом, чтобы защитить человека, несмотря на то, в каком положении он находится. Наиболее логичным является интеграция систем безопасности в само кресло водителя и пассажиров.