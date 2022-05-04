Компанию Aston Martin возглавит топ-менеджмент Ferrari

Нынешний директор Aston Martin Тобиас Моерс, возглавивший компанию после ухода из Mercedes-AMG, покинет свой пост. Его место займёт бывший глава Ferrari 76-летний Амадео Фелис.

Фелис – фигура известная. Под его руководством итальянский концерн создал несколько знаковых моделей, например, SF90 Stradale, ставший первой гибридной моделью компании. В целом, на благо Ferrari Фелис проработал более двадцати пяти лет. Надо сказать, что этот топ-менеджер обладает классическим инженерным образованием.

Теперь пару слов о Моерсе – поговаривают, он совершенно не справился с возложенными на него обязанностями. Во-первых, совет директоров остался недоволен продажами спорткара Valkyrie. Во-вторых, по итогам первого квартала текущего года убытки Aston Martin до вычета налогов составили $139,15 млн. Годом ранее за аналогичный период убытки составили $52,7 млн.