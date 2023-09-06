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6 сен 2023

«Комтранс 2023» - самые современные новинки коммерческого транспорта

«Комтранс 2023» - самые современные новинки коммерческого транспорта
Автор фото: фирма-производитель

В московском «Экспоцентре» началась выставка коммерческих автомобилей, где российские и иностранные компании представили свои интересные новинки

В частности, ГК «Современные транспортные технологии» на своем стенде показала сразу 16 новых моделей, производства ГАЗ, НГА, ПАЗ и ЛиАЗ. Одним из самых интересных экспонатов стало семейство грузовых автомобилей: «Валдай 18», «Валдай 33» и самая крупная модель – магистральный тягач «Валдай 45». Данный автомобиль рассчитан на эксплуатацию в составе автопоезда полной массой до 45 тонн и оснащен двигателем мощностью 470 л.с., роботизированной коробкой передач и пневматической задней подвеской. Производством модели занимается компания «НГА» (Нижегородские грузовые автомобили).

Еще одной важной новинкой стали представители семейств «Газель NN» и «Соболь NN», в частности, полноприводный «Соболь» и опытный образец фургона «Газель NN» с автоматической коробкой передач – роботом с однодисковым сухим сцеплением, который был полностью разработан силами инженеров Горьковского автомобильного завода.

Интересный факт - тренды на электрификацию, а также внедрение автономных технологий дошли и до сферы коммерческого транспорта.  Ярким примером данной концепции стали еще два экспоната «Комтранса» - SDV 3,5 (Smart Delivery Vehicle) – первый в России низкопольный грузовой электромобиль с многофункциональным грузовым отсеком и запасом хода в 200 километров, а также «Автономная транспортная платформа» – беспилотный электромобиль для транспортировки грузов, созданный инженерами Горьковского автозавода совместно с НГТУ им. Р.Е. Алексеева, важной особенностью которого является возможность движения в обе стороны с одинаковой эффективностью.
 

При написании новости использовалась информация:
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