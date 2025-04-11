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11 апр 2025

Кому разрешили не платить за стоянку на платных парковках Подмосковья?

Кому разрешили не платить за стоянку на платных парковках Подмосковья?
Автор фото: из открытых источников

Московская областная дума приняла закон, позволяющий некоторым гражданам бесплатно пользоваться платными парковками Подмосковья

Согласно закону, не платить могут владельцы двухколесных мотоциклов, мотороллеров и других мототранспортных средств, зарегистрированных на физических лиц в Московской области. Как пояснил председатель комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре Максим Коркин, для получения льготы мотоцикл должен быть зарегистрирован в специальном реестре. Его будет вести Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Зарегистрировать транспорт можно будет через региональный портал госуслуг после вступления закона в силу.

Новый закон также закрепляет единый механизм предоставления бесплатной парковки для отдельных категорий граждан. Ранее это право уже реализовывалось для многодетных семей, и теперь их статус также будет подтверждаться через специальный реестр, формируемый с участием Министерства социального развития региона.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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