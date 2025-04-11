Кому разрешили не платить за стоянку на платных парковках Подмосковья?

Московская областная дума приняла закон, позволяющий некоторым гражданам бесплатно пользоваться платными парковками Подмосковья

Согласно закону, не платить могут владельцы двухколесных мотоциклов, мотороллеров и других мототранспортных средств, зарегистрированных на физических лиц в Московской области. Как пояснил председатель комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре Максим Коркин, для получения льготы мотоцикл должен быть зарегистрирован в специальном реестре. Его будет вести Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Зарегистрировать транспорт можно будет через региональный портал госуслуг после вступления закона в силу.

Новый закон также закрепляет единый механизм предоставления бесплатной парковки для отдельных категорий граждан. Ранее это право уже реализовывалось для многодетных семей, и теперь их статус также будет подтверждаться через специальный реестр, формируемый с участием Министерства социального развития региона.