Концепт Chrysler Airflow не получит серийного воплощения

Над этим электрокаром американский концерн работал очень долго – хотелось сделать машину такой же инновационной, как и в случае исторического прототипа, когда был сделан упор на аэродинамику. К сожалению, в серию машина не пойдет, но по какой причине?

Оказалось, что руководству Chrysler перестал нравиться дизайн концепта. Так главный дизайнер концерна Stellantis Ральф Жиль заявил, что Airflow стал хорошим упражнением для оттачивания навыков команды художников, но серийный автомобиль будет совершенно другим. С большой долей вероятности Chrysler даже может отказаться от легендарного наименования.

В то же время представители марки поделились и некоторыми техническими характеристиками будущего электрокара. Новинка будет базироваться на платформе STLA Large с батареями, интегрированными в пол, и сможет проезжать без подзарядки до 650 километров.