Концерн BYD не будет выкупать заводы Ford

Китайская компания BYD, которую рассматривали как потенциального покупателя завода Ford в Германии, скорее, построит в Европе собственное предприятие.

О том, что завод Ford в немецком городе Зарлуи может отойти BYD, впервые заговорили еще в январе. Тогда европейские СМИ писали, что на предприятие претендуют 15 разных покупателей, но именно китайская марка является приоритетной для руководства американского концерна. Теперь же предприятие просто закроют, такой вариант тоже рассматривается.

Причины, по которым BYD не хочет обзавестись активами Ford, не уточняются. Руководство китайского концерна лишь заявило, что хочет полной самостоятельности. Помимо завода автопроизводитель хочет иметь широкую дилерскую сеть, которая охватит весь регион