Контроль ОСАГО камерами: эксперимент удался

Эксперимент по внедрению проверки наличия полисов ОСАГО с помощью дорожных камер выявил неприятную особенность: примерно у половины водителей, которые получили «письма счастья», есть страховка, однако, поддельная

«Эти люди купили полисы ОСАГО за полную стоимость и были удивлены тем, что получили сообщения об отсутствии страховки. В случае попадания в ДТП по их вине автомобилистам пришлось бы оплачивать убыток из своего кармана. Камеры избавили от риска неоправданных трат десятки москвичей. Уже только одно это говорит об успехе проекта», — говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).

Также в РСА отметили, что интервал в десять дней между моментом фиксации нарушения и вынесением штрафа с повторной сверкой с базой является оправданной мерой: как минимум часть водителей за это время успевают купить полис. Напомним, что пока проверка полисов ОСАГО с помощью дорожных камер запущена только в Москве. На данный момент проект работает в тестовом режиме, то есть нарушителям присылаются не штрафы, а лишь предупреждения.