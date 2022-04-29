Контроль за операторами техосмотра будет усилен

В ближайшие два года полномочия по аккредитации и контролю за операторами техосмотра передадут от Российского союза автостраховщиков (РСА) к Росаккредитации и МВД.

Как сообщили в пресс-службе ведомств, данная мера позволит лучше выявлять различного рода мошенников, которые выписывают диагностические карты без фактического осмотра транспортного средства, что является строгим нарушением.

Кроме того МВД собирается ужесточить саму меру наказания - если испытательную лабораторию заметят за нарушением первый раз, то ограничатся предупреждением.

Второе нарушение уже станет поводом для отзыва аккредитации, в результате чего учреждение не сможет осуществлять свою деятельность. Напомним, с 30 декабря 2021 года в РФ отменен обязательный техосмотр для автомобилей физлиц, используемых в личных целях. Неизбежный ТО сохранен для случаев, когда легковая машина или мотоцикл старше четырех лет переоформляется на нового собственника, а также когда вносятся изменения в конструкцию.

