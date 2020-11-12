Копим на машину долго?

Живя в России, сколько среднестатистическому человеку, в теории, может понадобиться времени, чтобы скопить на машину. Ответ есть – один год

Сразу стоит отметить, что речь идет о поддержанном автомобиле, а копит на него не один человек, а семейная пара. Именно такое исследование провели недавно в «Авито Авто». В ходе него эксперты сравнили среднюю зарплату жителей страны по итогам Iтретьего квартала нынешнего года со стоимостью подержанного автомобиля за тот же расчетный период. Согласно результатам исследования, в среднем в России семейная пара, в которой оба супруга работают, может накопить на автомобиль за 8 месяцев и 21 день.

Важно уточнить, что за среднюю стоимость была взята цифра в 300 тысяч рублей, а в качестве усредненной зарплаты взяли сумму чуть меньше 35 тысяч. В зависимости от региона и местных реалий время накопления может измениться. Так, например, дольше всех на личный автомобиль придется копить семьям из Самары - более 10 месяцев. Это объясняется тем, что средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке здесьпрактически не отличается от средней по стране, но при этом размер заработной платы ниже и составляет примерно 30 000 рублей