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21 фев 2019

Кортеж арабского шейха

Кортеж арабского шейха

Какие ощущения у вас вызовет сочетание этих пяти слов: автомобиль представительского класса арабской сборки? Скорее всего, они вызовут, как минимум, недоумение, между тем за этими словами скрывается небезызвестный проект «Кортеж»

Дело в том, что в Арабских Эмиратах на международной оборонной выставке IDEX состоялась мировая премьера автомобилей Aurus.  Немного позже было подписано соглашение о сборке автомобилей проекта «Кортеж» под брендом Aurus в ОАЭ.  Партнером Aurus стала арабская оборонная компания Tawazun.

«В соответствии с подписанным соглашением, компания Tawazun получит долю в размере 36% в ООО ''Аурус'' и проинвестирует в компанию в общей сложности €110 млн. в течение ближайших трех лет. За счет этих средств будут осуществлены инвестиции в организацию полномасштабного серийного производства автомобилей Aurus, в их локализацию, а также в развитие дистрибуции на международных рынках.

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, Авто@mail.ru

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