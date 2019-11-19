«Красивые» номера можно будет купить через портал госуслуг

МВД и Минэкономразвития согласовали концептуальную схему продажи «красивых» автомобильных номеров

Да, теперь можно с уверенностью говорить, что номера будут делиться на обычные и «красивые» и второй тип номеров можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации авто.

Как пишет «Коммерсантъ», помимо стандартной процедуры (получение номера, сгенерированного системой) будет доступна новая: выбрать комбинацию самому, заплатив повышенную пошлину (например, 5–10 тысяч рублей, размер еще не определен).

В этом случае автовладелец вводит на портале желаемое сочетание, проверяет, не занято ли оно, и подтверждает бронь. В течение суток номер надо выкупить. Также можно будет выбрать номер из массива «красивых»: пошлина окажется на порядок выше (может достигать 200–300 тысяч рублей), но размер еще не определен.