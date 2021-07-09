Краснодарский край заполонили дроны ГИБДД

Местное управление ГИБДД начинает обращаться к высоким технологиям в процессе поимки нарушителей правил дорожного движения

Дроны работают пока что лишь на фиксацию выезда на встречную полосу, однако их функционал будет расширяться по мере обновлений программного обеспечения. Аппараты летают на определенных участках автомобильных дорог «Анапа-Сукко» и «Юровка-Раевская-Новороссийск». За несколько дней летательные аппараты помогли задержать на эти трассах четырех водителей, которые выезжали в неположенном месте.

Сам процесс выглядит следующим образом: управляет им оператор, соответственно, происходит полет, во время которого выискивается негодяй. Как только происходит нарушение, дрон записывает его на пленку и отправляет ее ближайшему посту ДПС, который производит задержание нарушителя. Соответственно, эта запись и является доказательством при составлении протокола.