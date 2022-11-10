Кроссовер, разработанный Huawei, проверили краш-тестом

Китайский исследовательский институт страхования провёл краш-тест кроссовера Aito M7, который совместно разработали IT-гигант Huawei и автомобильный бренд Seres

Если говорить кратко, то автомобиль выступил средне – к примеру при фронтальном ударе выяснилось, что у кроссовера сильно деформируется проем водительской двери, а передняя стойка уходит внутрь кузова. Это вызвало у экспертов серьезные нарекания.

Впрочем, несколько улучшить оценку получилось за счет обширного набора систем активной безопасности – водительских ассистентов и.т.д. По данному параметру кроссовер получил оценку «отлично». Итог – три звезды из пяти возможных. Исследователи добавили, что от достаточно дорогой (по китайским меркам) модели ожидали несколько лучших результатов.