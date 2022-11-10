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10 ноя 2022

Кроссовер, разработанный Huawei, проверили краш-тестом

Кроссовер, разработанный Huawei, проверили краш-тестом

Китайский исследовательский институт страхования провёл краш-тест кроссовера Aito M7, который совместно разработали IT-гигант Huawei и автомобильный бренд Seres

Если говорить кратко, то автомобиль выступил средне – к примеру при фронтальном ударе выяснилось, что у кроссовера сильно деформируется проем водительской двери, а передняя стойка уходит внутрь кузова. Это вызвало у экспертов серьезные нарекания.

Впрочем, несколько улучшить оценку получилось за счет обширного набора систем активной безопасности – водительских ассистентов и.т.д. По данному параметру кроссовер получил оценку «отлично».  Итог – три звезды из пяти возможных. Исследователи добавили, что от достаточно дорогой (по китайским меркам) модели ожидали несколько лучших результатов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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