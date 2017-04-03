Автомобильный портал Motorpage
3 апр 2017

Кроссовер Spyker будет гибридным

Кроссовер Spyker будет гибридным
Автор фото: фирма-производитель

Компания Spyker решила вернуться к идее производства эксклюзивного кроссовера

Напомним, что концепт Spyker D12 Peking to Paris был представлен в 2006 году. Планировалось, что серийная версия будет оснащаться двигателем W12 производства Volkswagen AG. Компания даже собрала 200 предзаказов, но затем из-за череды банкротств и финансовых неудач была вынуждена отложить производство кроссовера и вернуть клиентам депозиты.

Глава Spyker Виктор Мюллер в одном из своих недавних интервью заявил, что компания вернулась к идее производства кроссовера. Однако, вместо прожорливого двигателя W12, он будет оснащаться гибридной силовой установкой. В ее основу ляжет турбодвигатель V8 производства Koenigsegg, а помогать ему будет электромотор небольшой мощности, так называемый range extender, позволяющий увеличить дистанцию пробега на одной заправке.

Виктор Мюллер заявил, что технические характеристики кроссовера уже утверждены, а его дизайн «сделает супер SUV одним из самых красивым автомобилей в сегменте». Кроссовер будет построен на платформе, которую Spyker разрабатывал совместно с Lotus еще до своего банкротства.

Производство кроссовера организуют на заводе CPP Manufacturing в британском Ковентри. Правда, вначале компания соберет 100 экземпляров родстера Spyker C8 Preliator, оснащенного двигателем Koengisegg V8. Ситомость каждого из экземпляров составит не менее 429 тысяч долларов. Стоит ожидать, что кроссовер будет не намного дешевле.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Spyker

Комментарии к новости

Последние новости

...

Концерн Volkswagen отзывает в России автомобили

04 апреля 2017
Fiat 500X

Fiat обвинили в занижении выбросов на 500X

04 апреля 2017
Audi A8

Новая Audi A8 будет тяжелее предшественницы

04 апреля 2017
УАЗ «Патриот»

Базовый «Патриот» возвращается

04 апреля 2017
Volkswagen Transporter

Volkswagen Transporter получил внедорожную версию

04 апреля 2017

С сегодняшнего дня водителей ждет новый штраф

04 апреля 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

- polaris ranger xp 900 eps high lifter edition и делу время, и потехе час Мотоциклы
04 апреля 2017


"И делу время, и потехе час"
BMW X5 - bmw x5 xdrive40e 2016 в мечтах о калифорнии
Тест драйв
03 апреля 2017

BMW X5
"В мечтах о Калифорнии (California Dreamin)"
Land Rover Range Rover Sport - land rover range rover sport 2017 мне бы в небо
Тест драйв
31 марта 2017

Land Rover Range Rover Sport
"Мне бы в небо"
Opel Antara - opel antara 2011 дань традициям
Вторичный рынок
29 марта 2017

Opel Antara
"Дань традициям"

Написано новостей:

1 8 5 7 2